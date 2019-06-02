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СНГ 02.06.2019 17:47

Кремль пока не получал сигналов от Вашингтона по поводу встречи Путина и Трампа

Импульсов из Вашингтона, направленных на подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Окинаве, пока не поступало, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона", - сказал Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, началась ли какая-то формализация предложения о встрече Путин-Трамп со стороны США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]