Кремль пока не получал сигналов от Вашингтона по поводу встречи Путина и Трампа

Импульсов из Вашингтона, направленных на подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Окинаве, пока не поступало, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона", - сказал Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, началась ли какая-то формализация предложения о встрече Путин-Трамп со стороны США.