Переговоры Помпео с швейцарским коллегой возможно сосредоточатся на Иране

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и скорее всего поднимет на переговорах иранский вопрос, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Переговоры будут проходить в воскресенье в Беллинцоне в кантоне Тичино.

Агентство напоминает, что Швейцария представляет интересы Вашингтона в Иране в связи с отсутствием дипломатических отношений между США и Тегераном.

Ранее Майк Помпео посетил Германию, а после Швейцарии отправится в Нидерланды и Великобританию.

США, ранее прекратившие участие в соглашении по иранскому атому, возобновили санкции против этой страны, целью которых, по словам американских высокопоставленных чиновников, является доведение экспорта нефти Ираном до "нулевой отметки". Вашингтон предупредил, что санкции будут распространяться и на третьи страны, которые продолжат нефтяной бизнес с Тегераном.

В последнее время отношения между Ираном и США обострились. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.