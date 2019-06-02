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Дальнее зарубежье 02.06.2019 18:13

Переговоры Помпео с швейцарским коллегой возможно сосредоточатся на Иране

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и скорее всего поднимет на переговорах иранский вопрос, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Переговоры будут проходить в воскресенье в Беллинцоне в кантоне Тичино.

Агентство напоминает, что Швейцария представляет интересы Вашингтона в Иране в связи с отсутствием дипломатических отношений между США и Тегераном.

Ранее Майк Помпео посетил Германию, а после Швейцарии отправится в Нидерланды и Великобританию.

США, ранее прекратившие участие в соглашении по иранскому атому, возобновили санкции против этой страны, целью которых, по словам американских высокопоставленных чиновников, является доведение экспорта нефти Ираном до "нулевой отметки". Вашингтон предупредил, что санкции будут распространяться и на третьи страны, которые продолжат нефтяной бизнес с Тегераном.

В последнее время отношения между Ираном и США обострились. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

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Тэги: США, ШВЕЙЦАРИЯ, ИРАН, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]