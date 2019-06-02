Трамп призвал демократов сообща работать над проблемой с границей США и Мексики

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что демократы и республиканцы могли бы плодотворно сотрудничать для урегулирования вопроса незаконной иммиграции.

"Демократы ничего не делают для решения проблемы границы (США с Мексикой - ИФ), для решения гуманитарного кризиса и кризиса национальной безопасности. Это очень легко исправить, если они будут голосовать с республиканцами для исправления лазеек (в американском законодательстве - ИФ)", - написал Трамп в своем Twitter.

Американский лидер также отметил, что мексиканские власти пользуются отношениями с США, извлекая из них выгоду.

"Люди годами твердили, что мы должны вести переговоры с Мексикой. Проблема в том, что Мексика "злоупотребляет" (отношениями - ИФ) с США - она много от них берет, но не дает ничего взамен. Так было десятилетиями", - подчеркнул Трамп.

При этом президент высоко оценил планы введения пошлин в отношении Мексики, а также заявил о прогрессе в строительстве стены на американо-мексиканской границе.

"Строительство стены продолжается. Она строится быстро, несмотря на иски со стороны либеральных демократов, занимающих радикальные позиции", - написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможных масштабных задержаниях незаконных иммигрантов в 2019 году и призвал Демократическую партию поддержать строительство стены на южной границе страны. По его словам, речь идет о задержании более одного миллиона человек.

"Огромная работа, проделываемая пограничным контролем и другими структурами, которые трудятся при нефункционирующей системе. Это может быть так легко и быстро решено в Конгрессе, если только демократы присоединятся", - утверждал президент США.

В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.