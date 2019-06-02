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Дальнее зарубежье 02.06.2019 16:35

Вашингтон готов к диалогу с Тегераном без предварительных условий - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без согласования предварительных условий.

"Мы готовы вступить в переговоры (с Ираном - ИФ) без предварительных условий", - сказал Помпео, выступая на совместной пресс-конференции со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

"Мы готовы сесть с ними за стол переговоров, но усилия США, направленные на искоренение зловредной деятельности этой исламской республики, будут продолжаться", - подчеркнул госсекретарь США.

Агентство Associated Press напоминает, что встреча Помпео с главой МИД Швейцарии Кассисом прошла в городе Беллинцона на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Швейцария представляет интересы Вашингтона в Иране в связи с отсутствием дипломатических отношений между США и Тегераном.

США, ранее прекратившие участие в соглашении по иранскому атому, возобновили санкции против этой страны, целью которых, по словам американских высокопоставленных чиновников, является доведение экспорта нефти Ираном до "нулевой отметки". Вашингтон предупредил, что санкции будут распространяться и на третьи страны, которые продолжат нефтяной бизнес с Тегераном.

В последнее время отношения между Ираном и США обострились. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

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Тэги: США, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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