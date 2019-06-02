Вашингтон готов к диалогу с Тегераном без предварительных условий - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без согласования предварительных условий.
"Мы готовы вступить в переговоры (с Ираном - ИФ) без предварительных условий", - сказал Помпео, выступая на совместной пресс-конференции со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.
"Мы готовы сесть с ними за стол переговоров, но усилия США, направленные на искоренение зловредной деятельности этой исламской республики, будут продолжаться", - подчеркнул госсекретарь США.
Агентство Associated Press напоминает, что встреча Помпео с главой МИД Швейцарии Кассисом прошла в городе Беллинцона на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.
Швейцария представляет интересы Вашингтона в Иране в связи с отсутствием дипломатических отношений между США и Тегераном.
США, ранее прекратившие участие в соглашении по иранскому атому, возобновили санкции против этой страны, целью которых, по словам американских высокопоставленных чиновников, является доведение экспорта нефти Ираном до "нулевой отметки". Вашингтон предупредил, что санкции будут распространяться и на третьи страны, которые продолжат нефтяной бизнес с Тегераном.
В последнее время отношения между Ираном и США обострились. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.
Ереван должен следовать международным требованиям по разрешению карабахского конфликта – МИД Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июня 2019 года накоплено около $59 млн
"Роснефть" начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково стоимостью около 3 млрд руб
Добыча газа в РФ за 5 мес. выросла на 4,4% до 324,89 млрд куб. м
Противостояние в Персидском заливе повысит цены на нефть до $100 и выше за баррель, заявляют в Тегеране
Крыша обрушилась на музыкальном фестивале в Днепропетровской области: один человек погиб, двое пострадали
Интеллектуалы реже болеют варикозом - исследование
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!»
AccessBank откликнулся на голоса детей!
Тема и программа Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019 изменены
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви