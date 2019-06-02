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Дальнее зарубежье 02.06.2019 17:11

Трамп уверен, что демократы не смогут добиться его импичмента

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что члены Демократической партии не смогут добиться его отстранения от власти.

"Тем временем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они лишь топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть, чем заняться!", - написал Трамп в Twitter в воскресенье.

"Никакого сговора (с Россией - ИФ), никакого препятствования правосудию, ничего!", - подчеркнул американский лидер, имея в виду результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Тема импичмента в последние недели активно обсуждается в конгрессе США. Часть конгрессменов-демократов считает нужным добиваться отстранения Трампа от власти. Другие же считают более целесообразным дождаться выборов 2020 года и попытаться на них победить Трампа.

Проблема осложняется тем, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы США 2016 года отмечается, что нет данных, подкрепляющих предположения о сговоре предвыборного штаба Трампа с РФ.

По итогам работы Мюллера Минюст не стал выдвигать в адрес президента обвинений в препятствовании расследованию. Таким образом, убедительного повода для попытки импичмента, по мнению наблюдателей, у демократов нет.

Тем не менее, часть влиятельных членов Демократической партии все же считает импичмент возможным. Технически отстранить Трампа от власти было бы крайне сложно, потому что для этого демократам в Конгрессе потребовалась бы поддержка существенной части соратников президента из республиканской партии.

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]