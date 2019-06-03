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Дальнее зарубежье 03.06.2019 09:08

Израиль и США готовы узаконить власть Асада, если Россия повлияет на Иран в Сирии - СМИ

Иранское присутствие в Сирии станет одной из основных тем намеченной на конец июня встречи в Иерусалиме представителей России, США и Израиля по вопросам нацбезопасности, сообщает саудовская газета "Аш-Шарк Аль-Аусат" (Asharq Al-Awsat) со ссылкой на западные дипломатические источники.

"Три стороны должны обсудить дорожную карту, согласно которой США и их союзники предлагают стимулы Москве в Сирии, такие как восстановление, легитимность (признание власти Асада - ИФ) и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана и политической операции в стране", - сообщили собеседники издания.

Отмечается, что данный вопрос будет обсуждаться на трехсторонней встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата, запланированной на конец июня в Иерусалиме.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]