Израиль и США готовы узаконить власть Асада, если Россия повлияет на Иран в Сирии - СМИ

Иранское присутствие в Сирии станет одной из основных тем намеченной на конец июня встречи в Иерусалиме представителей России, США и Израиля по вопросам нацбезопасности, сообщает саудовская газета "Аш-Шарк Аль-Аусат" (Asharq Al-Awsat) со ссылкой на западные дипломатические источники.
"Три стороны должны обсудить дорожную карту, согласно которой США и их союзники предлагают стимулы Москве в Сирии, такие как восстановление, легитимность (признание власти Асада - ИФ) и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана и политической операции в стране", - сообщили собеседники издания.
Отмечается, что данный вопрос будет обсуждаться на трехсторонней встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата, запланированной на конец июня в Иерусалиме.
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