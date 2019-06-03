Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам

Президент США Дональд Трамп заявил, что его советник по экономическим вопросам Кевин Хассет покидает свой пост.

"Кевин Хассет, который проделал такую большую работу для меня и администрации скоро уходит", - написал Трамп в своем твиттере.

Он добавил, что сообщит о замене Хассета, как только вернется в США.

"Я хочу поблагодарить Кевина за все, что он сделал, он настоящий друг!", - добавил президент США.