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СНГ 03.06.2019 14:03

Зеленский напутствовал врио главы СБУ на борьбу с теневой экономикой

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым заявил о важности борьбы с контрабандой и потребовал от Службы безопасности в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы.

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - цитирует Зеленского в понедельник пресс-служба главы украинского государства.

"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - отметил Зеленский.

Со своей стороны, Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены. "СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее", - сказал врио главы СБУ президенту.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СБУ, ТРЕБОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]