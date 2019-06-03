Зеленский напутствовал врио главы СБУ на борьбу с теневой экономикой

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым заявил о важности борьбы с контрабандой и потребовал от Службы безопасности в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы.
"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - цитирует Зеленского в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - отметил Зеленский.
Со своей стороны, Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены. "СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее", - сказал врио главы СБУ президенту.
Глава Минобороны Азербайджана примет участие на заседании Совета министров обороны СНГ в Анапе
Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС обсудили карабахское урегулирование и сотрудничество с Евросоюзом
Алиев поблагодарил Путина за присвоение аэропорту Сургута имени Фармана Салманова
ГНФАР к 2021г завершит ремонт офисного комплекса в Лондоне
Транзит российской нефти через Белоруссию в 2019г может снизиться на 18% - "Гомельтранснефть Дружба"
SECO окажет техническую помощь ЦБ Азербайджана в вопросах анализа денежной политики и прогнозирования
Президент Азербайджана примет участие в открытии II Европейских игр в Минске
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Треть туристов приезжают в Великобританию, чтобы увидеть места съемок любимых фильмов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Красочное будущее»
А как Баку без шахмат? В РИКЦ в Баку прошел очередной шахматный матч
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!»
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви