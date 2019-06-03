Зеленский напутствовал врио главы СБУ на борьбу с теневой экономикой

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым заявил о важности борьбы с контрабандой и потребовал от Службы безопасности в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы.

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - цитирует Зеленского в понедельник пресс-служба главы украинского государства.

"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - отметил Зеленский.

Со своей стороны, Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены. "СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее", - сказал врио главы СБУ президенту.