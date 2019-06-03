Генсек НАТО и президент Украины проведут во вторник переговоры в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится 4 июня в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила в понедельник пресс-служба альянса.

Зеленский примет также участие в заседании комиссии НАТО-Украина.

По итогам переговоров генсек НАТО и президент Украины проведут совместную пресс-конференцию.

В свою очередь сайт Европейского совета сообщает, что встреча главы Евросовета Дональда Туска с Зеленским намечена 5 июня.

Президент Украины посетит с визитом Брюссель 4-5 июня.