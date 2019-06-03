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СНГ 03.06.2019 14:30

Партия социалистов Молдавии не хочет досрочных парламентских выборов

Руководство пророссийской партии социалистов Молдавии (ПСРМ) в ходе состоявшейся в понедельник встречи с делегацией от ЕС во главе с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом заявило о нежелательности досрочных парламентских выборов, сообщил секретарь ПСРМ Иван Чебан.

"Партия социалистов донесла позицию, озвученную и принятую 12 апреля на республиканском совете ПСРМ относительно дальнейших шагов по разрешению политического кризиса и формированию парламентского большинства и правительства. Партия социалистов с сожалением констатировала, что представители блока АКУМ до сегодняшнего дня практически отказались рассматривать наши предложения для начала диалога", - написал Чебан на своей странице в фейсбуке.

По его словам, "ПСРМ остается открытой для дискуссий, но время, когда могут быть приняты те или иные решения подходит к юридическому рубежу, после которого наступает роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов".

"Партия социалистов высказала свою категорическую позицию о том, что досрочные выборы являются нежелательным выходом из сложившейся внутриполитической ситуации в Молдове. Однако отклонение от принятых решений высшими коллегиальными органами руководства партии недопустимо. Считаем, что за эту неделю еще можно возобновить диалог и найти решение, которое устраивало бы обе стороны, а также интересы избирателей и страны, в целом", - отметил Чебан.

Он сообщил, что на этой неделе будет созван республиканский совет партии, не указав, какие вопросы будут обсуждаться на заседании.

31 мая правящая в Молдавии олигарха Влада Плахотнюка официально предложила ПСРМ сформировать правящую коалицию и утвердить коалиционное правительство. ДПМ заявила о готовности поддержать кандидатуру председателя партии социалистов Зинаиды Гречанной на пост спикера и выполнить ряд других условий ПСРМ.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПЕРЕВЫБОРЫ, СОЦИАЛИСТЫ, ОТНОШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]