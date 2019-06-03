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Регион 03.06.2019 14:45

Инфляция в Турции в мае замедлилась 2-й месяц подряд, составила 18,7%

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Турции в мае замедлились второй месяц подряд, при этом показатель оказался ниже прогнозов.

В прошлом месяце инфляция составила 18,7% относительно того же месяца 2018 года после 19,5% в апреле, свидетельствуют официальные данные.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали, что инфляция составит 19,3%.

В месячном исчислении CPI вырос на 0,95% в мае по сравнению с ростом на 1,7% месяцем ранее.

Рост цен на продукты питания в мае составил 28,4% против 31,9% в апреле, когда показатель стал самым высоким по меньшей мере с 2004 года.

Индекс Core CPI, не учитывающий волатильные цены на продукты и энергоносители, в мае увеличился на 15,87% в годовом выражении после подъема на 16,30% месяцем ранее.

Средние темпы роста потребительских цен в Турции в 1965-2018 годах составляют 35,02% в годовом выражении. Исторический максимум в 138,71% был зафиксирован в мае 1980 года, рекордная дефляция в 4,01% была отмечена в июне 1968 года.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции выросли в мае на 28,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В апреле рост составил 30,1%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]