Инфляция в Турции в мае замедлилась 2-й месяц подряд, составила 18,7%

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Турции в мае замедлились второй месяц подряд, при этом показатель оказался ниже прогнозов.

В прошлом месяце инфляция составила 18,7% относительно того же месяца 2018 года после 19,5% в апреле, свидетельствуют официальные данные.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали, что инфляция составит 19,3%.

В месячном исчислении CPI вырос на 0,95% в мае по сравнению с ростом на 1,7% месяцем ранее.

Рост цен на продукты питания в мае составил 28,4% против 31,9% в апреле, когда показатель стал самым высоким по меньшей мере с 2004 года.

Индекс Core CPI, не учитывающий волатильные цены на продукты и энергоносители, в мае увеличился на 15,87% в годовом выражении после подъема на 16,30% месяцем ранее.

Средние темпы роста потребительских цен в Турции в 1965-2018 годах составляют 35,02% в годовом выражении. Исторический максимум в 138,71% был зафиксирован в мае 1980 года, рекордная дефляция в 4,01% была отмечена в июне 1968 года.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции выросли в мае на 28,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В апреле рост составил 30,1%.