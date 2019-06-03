Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0259 GBR   2.1491 TRY   0.2903

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.92 -0.67 Brent 65.97 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.06.2019 15:01

Экс-глава МИД Британии Джонсон начал кампанию на должность премьер-министра

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о том, что он начинает избирательную кампанию на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

"Теперь настало время поверить в самих себя, и в то, что мы можем сделать, и вот почему я готов стать лидером Консервативной партии", - заявил он на видеозаписи, размещенной на его странице в Twitter.

В мае этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который затем возглавит правительство.

Кроме Джонсона, о желании побороться за пост премьера объявили, в частности, министр иностранных дел Джереми Хант и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. Помимо них, претендентами на этот пост считаются экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и Андреа Лидсом, в мае покинувшая должность лидера палаты общин.

При этом британские СМИ называют Джонсона наиболее сильным претендентом на пост премьера Великобритании.

Однако ранее члены британского парламента от оппозиционных партий подвергли критике Бориса Джонсона, призвав не допустить его прихода ко власти. По сообщению британских СМИ, такие призывы прозвучали на фоне сообщений о том, что Джонсона вызовут в суд из-за его высказываний о сумме отчислений Британии в ЕС в период кампании за выход страны из союза.

Речь идет о заявлениях Джонсона, ярого сторонника Brexit, в 2016 году перед референдумом о выходе Британии из ЕС.

По словам автора иска Маркуса Болла, Джонсон ввел в заблуждение общественность, заявив, что Британия делает отчисления в ЕС в размере 350 млн фунтов стерлингов в неделю. Позже выяснилось, что эти цифры не соответствуют действительности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, ПРЕМЬЕР, КАМПАНИЯ


Похожие новости


Борису Джонсону грозит внутрипартийное расследование из-за слов о женщинах в никабах Трамп будет достоин Нобелевской премии, если уладит ситуацию вокруг КНДР и иранского атома - глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал "абсурдным" отрицание Россией причастности к инциденту со Скрипалем В Великобритании выставлен на продажу дом детства главы МИД Джонсона Глава британского внешнеполитического ведомства соболезнует родным погибших в петербургском метро

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]