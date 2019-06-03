Глава нефтяного бизнеса Glencore покинет компанию 30 июня

Глава нефтяного бизнеса сырьевого трейдера Glencore Алекс Берд покинет его 30 июня, сообщается в пресс-релизе компании.

Причины ухода Берда, работавшего в компании с 1995 года и ставшего главой нефтяного подразделения в 2007 году, не называются.

На этом посту его сменит нынешний глава нефтяного маркетинга Алекс Санна, работающий в компании с 2006 года, говорится в сообщении.

Кроме того, Питер Фрайберг станет главой промышленных активов Glencore. Ранее он возглавлял угольный бизнес.