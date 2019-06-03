Глава нефтяного бизнеса Glencore покинет компанию 30 июня

Глава нефтяного бизнеса сырьевого трейдера Glencore Алекс Берд покинет его 30 июня, сообщается в пресс-релизе компании.
Причины ухода Берда, работавшего в компании с 1995 года и ставшего главой нефтяного подразделения в 2007 году, не называются.
На этом посту его сменит нынешний глава нефтяного маркетинга Алекс Санна, работающий в компании с 2006 года, говорится в сообщении.
Кроме того, Питер Фрайберг станет главой промышленных активов Glencore. Ранее он возглавлял угольный бизнес.
Глава Минобороны Азербайджана примет участие на заседании Совета министров обороны СНГ в Анапе
Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС обсудили карабахское урегулирование и сотрудничество с Евросоюзом
Алиев поблагодарил Путина за присвоение аэропорту Сургута имени Фармана Салманова
Президент Азербайджана примет участие в открытии II Европейских игр в Минске
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Треть туристов приезжают в Великобританию, чтобы увидеть места съемок любимых фильмов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Минобразования КНР предупредило китайских студентов о рисках обучения в США
Президент Додон и представитель ЕС обсудили проблему создания правящей коалиции в Молдавии
В Латвии планируют ввести ценз оседлости для иерархов православной церкви
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Красочное будущее»
А как Баку без шахмат? В РИКЦ в Баку прошел очередной шахматный матч
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!»
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви