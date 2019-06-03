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ТЭК 03.06.2019 14:30

Глава нефтяного бизнеса Glencore покинет компанию 30 июня

Глава нефтяного бизнеса сырьевого трейдера Glencore Алекс Берд покинет его 30 июня, сообщается в пресс-релизе компании.

Причины ухода Берда, работавшего в компании с 1995 года и ставшего главой нефтяного подразделения в 2007 году, не называются.

На этом посту его сменит нынешний глава нефтяного маркетинга Алекс Санна, работающий в компании с 2006 года, говорится в сообщении.

Кроме того, Питер Фрайберг станет главой промышленных активов Glencore. Ранее он возглавлял угольный бизнес.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, GLENCORE, НЕФТЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]