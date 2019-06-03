Треть туристов приезжают в Великобританию, чтобы увидеть места съемок любимых фильмов

Около трети иностранных туристов приезжают в Великобританию, чтобы увидеть места съемок знаменитых фильмов или сериалов, таких как "Гарри Поттер", "Аббатство Даунтон" или "Игра престолов", сообщила на открытии выставки ExploreGB генеральный менеджер агентства по развитию туризма в Великобритании VisitBritain Салли Балкомб.
"Около трети всех гостей вдохновляются путешествием в Великобританию благодаря тому, что они смогли увидеть на экране телевизора и в кинотеатрах, это серьезный драйвер для роста туризма. Гости могут поехать в родовое гнездо графов Карнарвон замке Хайклер в Хэмпшире, где снимался сериал "Аббатство Даунтон". Или прокатиться по местам съемок самого популярного в мире сериала "Игра престолов" в Северной Ирландии, которая благодаря сериалу стала привлекать гораздо больше туристов", - сказала она.
Всего в год Великобританию посещают около 40 млн туристов. С 1969 года, когда было создано государственное агентство по развитию туризма, их число выросло в восемь раз. В 2018 году в стране побывали 37,5 млн зарубежных туристов, которые потратили более 23 млрд фунтов стерлингов. В 2019 году VisitBritain ожидает около 39 млн иностранных гостей, а их траты должны вырасти почти до 25 млрд. Правда, авторы прогноза подчеркивают, что на итоги года может повлиять непредсказуемый процесс Brexit, а также курс фунта по отношению к другим мировым валютам.
По словам Болкомб, более 50% иностранных туристов, посещающих Великобританию, приезжают в Лондон, который уже несколько лет сохраняет звание самого популярного города мира для туристов. В британскую столицу, помимо традиционных памятников и музеев, их привлекают места, связанные с книгами и фильмами о Гарри Поттере или Шерлоке Холмсе.
Интерес зарубежных туристов к регионам страны также быстро растет, во многом благодаря популярным кино- и телевизионным постановкам. Кроме того, в регионы, по словам Болкомб, туристов привлекает появление новых культурных объектов, таких, как музей истории дизайна V&A Dandee в шотландском Данди, который открылся в сентябре 2018 года. Или природных достопримечательностей, таких, как морское побережье Уэльса с впечатляющими зиплайнами, горные пейзажи и озера Шотландии, ландшафтные парки, которые можно найти во всех регионах страны.
На выставке ExploreGB британские отели, музеи, транспортные компании и другие поставщики услуг в сфере туризма встречаются с зарубежными туроператорами, которые отправляют в Великобританию туристов. Выставку организует VisitBritain, в 2019 году она прошла в пятый раз в Харрогейте, курортном городе на севере страны. Ежегодно место проведения меняется, чтобы зарубежные гости могли посмотреть разные регионы.
В каждой выставке принимает участие делегация российских туроператоров, специализирующихся на турах в Великобританию.
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