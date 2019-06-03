Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0259 GBR   2.1491 TRY   0.2903

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.92 -0.67 Brent 65.97 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 03.06.2019 14:34

Треть туристов приезжают в Великобританию, чтобы увидеть места съемок любимых фильмов

Около трети иностранных туристов приезжают в Великобританию, чтобы увидеть места съемок знаменитых фильмов или сериалов, таких как "Гарри Поттер", "Аббатство Даунтон" или "Игра престолов", сообщила на открытии выставки ExploreGB генеральный менеджер агентства по развитию туризма в Великобритании VisitBritain Салли Балкомб.

"Около трети всех гостей вдохновляются путешествием в Великобританию благодаря тому, что они смогли увидеть на экране телевизора и в кинотеатрах, это серьезный драйвер для роста туризма. Гости могут поехать в родовое гнездо графов Карнарвон замке Хайклер в Хэмпшире, где снимался сериал "Аббатство Даунтон". Или прокатиться по местам съемок самого популярного в мире сериала "Игра престолов" в Северной Ирландии, которая благодаря сериалу стала привлекать гораздо больше туристов", - сказала она.

Всего в год Великобританию посещают около 40 млн туристов. С 1969 года, когда было создано государственное агентство по развитию туризма, их число выросло в восемь раз. В 2018 году в стране побывали 37,5 млн зарубежных туристов, которые потратили более 23 млрд фунтов стерлингов. В 2019 году VisitBritain ожидает около 39 млн иностранных гостей, а их траты должны вырасти почти до 25 млрд. Правда, авторы прогноза подчеркивают, что на итоги года может повлиять непредсказуемый процесс Brexit, а также курс фунта по отношению к другим мировым валютам.

По словам Болкомб, более 50% иностранных туристов, посещающих Великобританию, приезжают в Лондон, который уже несколько лет сохраняет звание самого популярного города мира для туристов. В британскую столицу, помимо традиционных памятников и музеев, их привлекают места, связанные с книгами и фильмами о Гарри Поттере или Шерлоке Холмсе.

Интерес зарубежных туристов к регионам страны также быстро растет, во многом благодаря популярным кино- и телевизионным постановкам. Кроме того, в регионы, по словам Болкомб, туристов привлекает появление новых культурных объектов, таких, как музей истории дизайна V&A Dandee в шотландском Данди, который открылся в сентябре 2018 года. Или природных достопримечательностей, таких, как морское побережье Уэльса с впечатляющими зиплайнами, горные пейзажи и озера Шотландии, ландшафтные парки, которые можно найти во всех регионах страны.

На выставке ExploreGB британские отели, музеи, транспортные компании и другие поставщики услуг в сфере туризма встречаются с зарубежными туроператорами, которые отправляют в Великобританию туристов. Выставку организует VisitBritain, в 2019 году она прошла в пятый раз в Харрогейте, курортном городе на севере страны. Ежегодно место проведения меняется, чтобы зарубежные гости могли посмотреть разные регионы.

В каждой выставке принимает участие делегация российских туроператоров, специализирующихся на турах в Великобританию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРИЗМ, ТРЕНДЫ


Похожие новости


Британия надеется на рост зарубежного турпотока после королевской свадьбы - газета Туризм – перспективное направление азербайджано-британского сотрудничества в ненефтяном секторе

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]