Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0259 GBR   2.1491 TRY   0.2903

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.92 -0.67 Brent 65.97 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.06.2019 15:16

Национализм в международной политике способен привести к фатальным последствиям, считает президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что национализм, в том числе проявляющийся в настоящее время в США, способен привести к фатальным последствиям.

"Лет 12 тому назад я, выступая в дипломатической академии России, сказал, что в недалеком будущем национализм станет доминирующей тенденцией не только во внутренней политике государств, но и перейдет на международные отношения. Прямо скажу, не многие меня поняли, потом подходили и спрашивали: что вы имеете в виду? Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда даже американский президент стал националистом", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Что это такое? Это абсолютно новая тенденция, которую надо изучать, к которой нужно адаптироваться, но желательно ее каким-то образом изменить. Поскольку это может привести к фатальным, к тяжелейшим последствиям для международной ситуации и для жизни людей. Торговля страдает, санкции, что хорошего в этом? Мне кажется, ничего хорошего в этом нет. Нужно договариваться, нужно учиться понимать друг друга", - отметил Токаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, НАЦИОНАЛИЗМ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Токаев: У меня нет в планах копировать неповторимый стиль Назарбаева Действующий президент Казахстана не будет участвовать в предвыборных теледебатах Токаев может участвовать в выборах президента Казахстана - Конституционный совет Токаев идет на президентские выборы в Казахстане, чтобы продолжить курс Назарбаева - заявление Работа Токаева за границей не станет препятствием для его выдвижения в качестве кандидата в президенты Казахстана - Минюст Досрочные выборы должны снять любую неопределенность и подтвердить стабильность внутренней и внешней политики Казахстана - Токаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]