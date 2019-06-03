Национализм в международной политике способен привести к фатальным последствиям, считает президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что национализм, в том числе проявляющийся в настоящее время в США, способен привести к фатальным последствиям.

"Лет 12 тому назад я, выступая в дипломатической академии России, сказал, что в недалеком будущем национализм станет доминирующей тенденцией не только во внутренней политике государств, но и перейдет на международные отношения. Прямо скажу, не многие меня поняли, потом подходили и спрашивали: что вы имеете в виду? Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда даже американский президент стал националистом", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Что это такое? Это абсолютно новая тенденция, которую надо изучать, к которой нужно адаптироваться, но желательно ее каким-то образом изменить. Поскольку это может привести к фатальным, к тяжелейшим последствиям для международной ситуации и для жизни людей. Торговля страдает, санкции, что хорошего в этом? Мне кажется, ничего хорошего в этом нет. Нужно договариваться, нужно учиться понимать друг друга", - отметил Токаев.