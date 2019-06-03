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Дальнее зарубежье 03.06.2019 14:40

Жертвами теракта в Кабуле стали не менее пяти человек

Пять человек погибли и 10 получили ранения в результате взрыва автобуса правительственной Комиссии по административным реформам на юго-западной окраине Кабула, сообщил в твиттере начальник пресс-центра Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.

СМИ со ссылкой на МВД страны, сообщили, что была использована магнитная бомба. Однако, как сообщил телеканалу Tolo News пресс-секретарь Комиссии по административным реформам Фарид Ахмад, автобус был атакован террористом-смертником на заминированном мотоцикле.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]