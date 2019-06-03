ГНФАР в январе-мае сократил продажу инвалюты на аукционах на 8,2%, в мае – на 16,8%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в мае 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $352,4 млн, отмечается в сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в апреле 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $423,7 млн. Таким образом, в мае 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с апрелем сократился на 16,8%.

В целом, в январе-мае 2019 года ГНФАР на валютных аукционах продал $2 млрд 327,7 млн (спад на 8,2% по сравнению с январем-маем прошлого года – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).

А.Азизов