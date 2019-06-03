Токаев: У меня нет в планах копировать неповторимый стиль Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в управлении государством он не намерен копировать "неповторимый стиль" первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

"Мы ведь индивидуумы, мы все разные люди. Естественно, у меня нет в планах копировать абсолютно неповторимый стиль Нурсултана Абишевича. Он все же основатель нашего государства. Он - человек, который стоял у истоков евразийской интеграции. Поэтому я с самого начала заявил, что обеспечу преемственность его курса", - сказал Токаев в интервью еженедельной итоговой информационно-аналитической программе "Вести недели" Всероссийской государственной телерадиокомпании, отвечая на вопрос журналиста о стиле управления государством.

Президент выразил уверенность, что Казахстану "не нужны потрясения и катаклизмы".

"Мы ведь и из истории Советского союза хорошо знаем, что когда приходили руководители и говорили - "Все, что было до меня, забыть, я начинаю новую политику" - все было очень плохо. Это привело к большим потрясениям в обществе, вплоть до развала такого огромного государства как Советский союз. В Казахстане нам этого не нужно", - отметил Токаев.

"Я человек по характеру не крикун, в том смысле, что совещания я провожу достаточно спокойно, не более 40 минут по самым сложным вопросам", - добавил он.