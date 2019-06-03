Honeywell через суд взыскал с Антипинского НПЗ долг за поставленное оборудование

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "Хоневелл" (принадлежит американской корпорации Honeywell) о взыскании с АО "Антипинский НПЗ" (Тюмень, находится под контролем Сбербанка ) задолженности в размере $990 тыс., сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам суда, "Антипинский НПЗ" обязан выплатить компании $957 тыс. основного долга и $33 тыс. неустойки.

В решении суда говорится, что в июле 2012 года между истцом и ответчиком было заключено соглашение, в соответствии с условиями которого истец обязался поставить на НПЗ оборудование, а ответчик - оплатить поставки. При этом оплата товара ответчиком была произведена частично, задолженность составила $957 тыс.

Как сообщалось, заявление было подано 11 февраля 2019 года. В картотеке арбитражных дел была указана сумма исковых требований 48,8 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной деятельностью АО "Хоневелл" является оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. Единственным владельцем компании является корпорация Honeywell Incorporated (США).

Ранее Антипинский НПЗ являлся основным активом группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. НПЗ мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 году Антипинский НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году.

Основным кредитором группы "Новый поток" является Сбербанк. По последним данным, долг Антипинского НПЗ перед банком составляет порядка $3 млрд. Кредиторами Антипинского НПЗ, помимо Сбербанка, являются Абсолют банк, который также сообщил о намерении подать заявление о банкротстве НПЗ, а также Промсвязьбанк , Интеркомбанк, МКБ и Кредит Европа банк.

В конце апреля активы Антипинского НПЗ на сумму $225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Решение было вынесено на основании иска VTB Commodities Trading. Трейдером также направлены иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в Арбитражный суд Мурманской области, в Арбитражный суд Москвы.