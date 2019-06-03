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СНГ 03.06.2019 16:03

Глава МИД Латвии назвал Россию важным торговым партнером

Латвия хочет поддерживать позитивную тенденцию развития экономических отношений с Россией, заявил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич после встречи с замглавы МИД РФ Александром Панкиным.

Как сообщили агентству BNS в МИД Латвии, встреча прошла в Юрмале во время совещания Совета государств Балтийского моря на высшем уровне.

"Россия является важным торговым партнером Латвии во многих отраслях. Поэтому мы хотим поддерживать позитивную тенденцию развития наших экономических отношений, особенно в транзите и туризме. Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами наших стран", - сказал Ринквич.

"Сейчас к подписанию готовится договор о региональном сотрудничестве между Министерством экономики Латвии и Калужской областью. Несколько договоров такого типа с другими регионами Латвии и России уже вступили в силу и успешно действуют", - отметил он.

По данным агентства, стороны обсудили также работу двусторонней межправительственной комиссии, высоко оценив результаты встречи министров транспорта Латвии и России.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]