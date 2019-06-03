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Дальнее зарубежье 03.06.2019 16:17

Администрация Мэй пытается помешать встрече Трампа с поддерживающими Brexit политиками - ТВ

Администрация премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предпринимает попытки сорвать возможную встречу президента США Дональда Трампа с политиками - видными сторонниками Brexit, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в партии "Брекзит" Найджела Фаража.

В настоящий момент американский президент находится с трехдневным визитом в Великобритании.

"Да, это правда, что номер 10 (Даунинг-стрит, 10; резиденция премьера - ИФ) пытается остановить Найджела и нас", - заявил источник.

При этом он подчеркнул, что сам Трамп будет игнорировать подобные попытки.

По информации источника, у Трампа окажется возможность встретиться с политиками, выступающими за Brexit, во вторник после совместной пресс-конференции с Мэй.

Ранее Трамп заявил, что очень хорошо относится к видным сторонникам выхода Великобритании из ЕС - экс-главе МИД Великобритании Борису Джонсону и Фаражу.

Кроме того, Трамп говорил, что Фараж должен участвовать в переговорах по Brexit.

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Тэги: США, ТРАМП, BREXIT, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]