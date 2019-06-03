Администрация Мэй пытается помешать встрече Трампа с поддерживающими Brexit политиками - ТВ

Администрация премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предпринимает попытки сорвать возможную встречу президента США Дональда Трампа с политиками - видными сторонниками Brexit, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в партии "Брекзит" Найджела Фаража.
В настоящий момент американский президент находится с трехдневным визитом в Великобритании.
"Да, это правда, что номер 10 (Даунинг-стрит, 10; резиденция премьера - ИФ) пытается остановить Найджела и нас", - заявил источник.
При этом он подчеркнул, что сам Трамп будет игнорировать подобные попытки.
По информации источника, у Трампа окажется возможность встретиться с политиками, выступающими за Brexit, во вторник после совместной пресс-конференции с Мэй.
Ранее Трамп заявил, что очень хорошо относится к видным сторонникам выхода Великобритании из ЕС - экс-главе МИД Великобритании Борису Джонсону и Фаражу.
Кроме того, Трамп говорил, что Фараж должен участвовать в переговорах по Brexit.
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