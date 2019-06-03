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Внешняя политика 03.06.2019 14:52

Алиев поблагодарил Путина за присвоение аэропорту Сургута имени Фармана Салманова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего российского коллегу в связи с присвоением аэропорту города Сургут имени видного азербайджанского нефтяника Фармана Салманова, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Президент Алиев поблагодарил в понедельник по телефону президента Путина в связи с присвоением аэропорту города Сургут имени Фармана Салманова. Президент Алиев подчеркнул, что это решение с чувством большой благодарности принято общественностью Азербайджана», - говорится в сообщении.

В процессе беседы лидеры двух государств отметили успешное развитие двусторонних азербайджано-российских отношений в различных сферах.

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 31 мая 2019 года присвоил имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, ряду аэропортов России. В частности, аэропорту Сургута присвоено имя Ф.К.Салманова.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТЫ, САЛМАНОВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]