Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС обсудили карабахское урегулирование и сотрудничество с Евросоюзом

Президент Азербайджана Ильхам и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в понедельник в Баку обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи Алиев и Клаар обменялись мнениями по процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»,- говорится в сообщении.

Кроме того, стороны также обсудили перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЕС.

«Собеседники выразили удовлетворение развитием сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, экономики», - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде