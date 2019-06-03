Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0259 GBR   2.1491 TRY   0.2903

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.92 -0.67 Brent 65.97 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 03.06.2019 14:58

Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС обсудили карабахское урегулирование и сотрудничество с Евросоюзом

Президент Азербайджана Ильхам и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в понедельник в Баку обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи Алиев и Клаар обменялись мнениями по процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»,- говорится в сообщении.

Кроме того, стороны также обсудили перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЕС.

«Собеседники выразили удовлетворение развитием сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, экономики», - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЯ


Похожие новости


Баку призвал Ереван прекратить уличный популизм и предпринять серьезные шаги в карабахском урегулировании В ЕС не видят необходимости менять формат переговоров по Карабаху Туск заявил о необходимости политического решения карабахского вопроса В ЕС рассчитывают, что карабахский конфликт будет урегулирован без давления извне - посол Баку ждет от Брюсселя более активного содействия в рамках карабахского урегулирования – МИД Азербайджана В Ереване надеются, что в соглашении с Азербайджаном ЕС не отступит от своей позиции по карабахскому урегулированию

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]