Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в указе Зеленского.

По информации СМИ, ранее Мендель работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка на Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.

Как сообщалось, 30 апреля 2019 года после оглашения официальных результатов президентских выборов избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего спикера.

По информации СМИ, к 3 мая заявки на участие в конкурсе на должность спикера Зеленского подали 3 тыс. человек.