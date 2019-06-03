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СНГ 03.06.2019 16:32

Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в указе Зеленского.

По информации СМИ, ранее Мендель работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка на Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.

Как сообщалось, 30 апреля 2019 года после оглашения официальных результатов президентских выборов избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего спикера.

По информации СМИ, к 3 мая заявки на участие в конкурсе на должность спикера Зеленского подали 3 тыс. человек.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕСС/СЕКРЕТАРЬ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]