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Дальнее зарубежье 03.06.2019 16:45

Трамп и британские власти имеют разногласия по ряду вопросов - глава МИД Великобритании

Власти Великобритании не согласны с позицией президента США Дональда Трампа по некоторым вопросам, заявил глава британского МИД Джереми Хант.

"Для нас не является неожиданностью то, что у нас есть разногласия в ряде сфер", - сказал Хант в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Лондон и Вашингтон "не согласны друг с другом по ряду вопросов, в том числе относительно проблемы изменения климата, по иранскому ядерному соглашению".

При этом Хант подчеркнул, что правительство Британии солидарно с президентом США, к примеру, в вопросах борьбы с террористами из группировки "Исламское государство".

По словам министра, несмотря на разницу во взглядах с Трампом, американский президент является другом Британии.

В настоящий момент президент США Дональд Трамп находится с официальным визитом в Великобритании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, США, РАЗНОГЛАСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]