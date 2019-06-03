Трамп и британские власти имеют разногласия по ряду вопросов - глава МИД Великобритании

Власти Великобритании не согласны с позицией президента США Дональда Трампа по некоторым вопросам, заявил глава британского МИД Джереми Хант.

"Для нас не является неожиданностью то, что у нас есть разногласия в ряде сфер", - сказал Хант в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Лондон и Вашингтон "не согласны друг с другом по ряду вопросов, в том числе относительно проблемы изменения климата, по иранскому ядерному соглашению".

При этом Хант подчеркнул, что правительство Британии солидарно с президентом США, к примеру, в вопросах борьбы с террористами из группировки "Исламское государство".

По словам министра, несмотря на разницу во взглядах с Трампом, американский президент является другом Британии.

В настоящий момент президент США Дональд Трамп находится с официальным визитом в Великобритании.