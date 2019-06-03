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Дальнее зарубежье 03.06.2019 17:02

BMW отзовет с китайского рынка свыше 319 тыс. автомобилей

Германский автопроизводитель BMW отзывает 319,045 тыс. автомобилей в Китае из-за неисправности нагревателей клапана в системе вентиляции картера, сообщило Государственное управление по регулированию рынка.

Кампания затронет 174,027 тыс. седанов китайского производства и 145,018 тыс. импортных автомобилей.

Из-за дефектных материалов и производственных ошибок во внутренних деталях нагревателей клапана может произойти короткое замыкание, в результате чего они могут перегреться и расплавиться, что повышает риск возникновения пожара, сообщает агентство "Синьхуа".

BMW заменит неисправные детали бесплатно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, BMW, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]