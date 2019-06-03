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Дальнее зарубежье 03.06.2019 17:17

Мэр Таллина против предложения оппозиции присвоить объектам Старого города имени Бориса Немцова

Эстонская оппозиция предложила назвать одну из улиц или площадей в историческом центре Таллина в честь российского политика Бориса Немцова, однако мэр эстонской столицы Михаил Кылварт высказался против данного предложения.

"Немцов был большим другом Эстонии и строителем мостов между двумя странами. В его честь можно было бы назвать площадь в Старом городе, но мы предлагаем столичной мэрии рассмотреть и другие альтернативы", - заявил член фракции реформистов Ээрик-Нийлес Кросс.

Он сказал, что подобная практика "наблюдается в городах по всему миру", и отметил, что именем Немцова названы улицы в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве.

В свою очередь мэр Таллина Михаил Кылварт высказался за сохранение исторических названий в Старом городе.

"Старые названия подходили прежним поколениям, подходят и нам. К тому же, не совсем понятно, какая связь у Немцова с Таллином, и я думаю, что многие не только в Таллине, но и жители всей Эстонии согласны со мной", - заявил глава города.

Кылварт добавил, что не видит причин менять исторические названия на имя политика сегодняшнего дня.

Он напомнил, что Старый Таллин находится под охраной ЮНЕСКО.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ТАЛЛИН, НЕМЦОВ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]