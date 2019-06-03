ВБ и Азербайджан готовят проект для развития МТК Север-Юг – директор банка по Южному Кавказу

Всемирный банк (ВБ) и госструктуры Азербайджана приступили к подготовке проектов по развитию транспортного коридора Север-Юг и самозанятости, заявила директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон.
«ВБ и ряд соответствующих госструктур Азербайджана приступили к подготовке проектов по развитию транспортного коридора Север-Юг и в сфере самозанятости населения страны», - сказала Тембон в понедельник в Баку в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.
Касаясь перспектив дальнейшего сотрудничества, Тембон отметила, что ВБ готов оказать Азербайджану консультативную поддержку при подготовке очередной программы социально-экономического развития.
Тембон также представила президенту Азербайджана нового директора ВБ по Южному Кавказу Себастьяна Моленоса.
Алиев, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество с ВБ в сфере институциональных реформ, создания новых рабочих мест и улучшения бизнес- среды.
Глава государства также пожелал успехов новоназначенному региональному ВБ по Южному Кавказу в дальнейшей работе.
Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.
Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,4 млрд. для реализации 54 проекта.
Б.Рустамбеков
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