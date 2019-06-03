Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $62,7 за баррель

Нефтяной рынок перешел к росту в ходе торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, вызванного опасениями, что торговая политика США может замедлить темпы роста глобального ВВП.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:07 подорожали на $0,7 (1,13%) - до $62,69 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,64 (1,14%) - до $54,11 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent упала на 8,8%, WTI - на 6,1% из-за решения президента США Дональда Трампа ввести 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики. С учетом продолжающегося конфликта с Китаем такие действия воспринимаются рынком как крайне агрессивная политика, способная негативно сказаться на росте мировой экономики и нефтяного рынка.

По оценкам консалтинговой компании Energy Aspects, в 2020 году спрос на нефть в Китае вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки. Однако в случае, если темпы увеличения китайской экономики сократятся до 5% по сравнению с 6,6% в 2018 году, увеличение спроса может составить порядка 800 тыс. б/с.

Кроме того, данные нефтесервисной компании Baker Hughes указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю, что говорит о возможности увеличения активности в отрасли. Число установок по итогам недели увеличилось на 3 единицы - до 800 установок.