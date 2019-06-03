Лавров заявляет об обсуждении новых поставок в Колумбию военной продукции РФ

Москва и Богота обсуждают новые поставки российской военной продукции в Колумбию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы обсудили положение дел и в этой области, включая ход обслуживания авиационной техники, которая была поставлена ранее нашей страной в соответствии с подписанными контрактами, и включая перспективы новых поставок продукции военного назначения из РФ в Колумбию", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с колумбийским коллегой.
Министр напомнил, что в рамках межправительственной комиссии, в том числе, действует рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству.
По словам Лаврова, у РФ и Колумбии много перспективных торгово-инвестиционных проектов, над которыми идёт работа. В частности, отметил министр, речь идёт о проектах в сфере энергетики, нефтедобычи, автомобильной промышленности, железнодорожного машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики и в сфере высоких технологий.
Лавров подчеркнул, что стороны договорились способствовать их практической реализации.
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