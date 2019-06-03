В Латвии планируют ввести ценз оседлости для иерархов православной церкви

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам предлагает внести в закон пункт о том, что руководители Латвийской православной церкви должны являться гражданами Латвии, проживающими в стране не менее десяти последних лет.

В аннотации к законопроекту говорится, что введение критериев гражданства и постоянного места жительства для должностных лиц таких религиозных организаций, руководство которых находится за пределами Латвии, позволит укрепить автономию этих организаций и возможность избежать потенциального влияния из-за рубежа. Это, в свою очередь, укрепит государственную и общественную безопасность Латвии, заявляют представители комиссии.

Вышеупомянутую норму планируется применить в отношении главы церкви, митрополитов, архиепископов, епископов и кандидатов на эти должности.

В ходе подготовки законопроекта были проведены консультации с представителями Латвийской православной церкви и министерства иностранных дел.

Решение Сейма о концептуальной поддержке поправок еще впереди.