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Дальнее зарубежье 03.06.2019 18:02

В Латвии планируют ввести ценз оседлости для иерархов православной церкви

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам предлагает внести в закон пункт о том, что руководители Латвийской православной церкви должны являться гражданами Латвии, проживающими в стране не менее десяти последних лет.

В аннотации к законопроекту говорится, что введение критериев гражданства и постоянного места жительства для должностных лиц таких религиозных организаций, руководство которых находится за пределами Латвии, позволит укрепить автономию этих организаций и возможность избежать потенциального влияния из-за рубежа. Это, в свою очередь, укрепит государственную и общественную безопасность Латвии, заявляют представители комиссии.

Вышеупомянутую норму планируется применить в отношении главы церкви, митрополитов, архиепископов, епископов и кандидатов на эти должности.

В ходе подготовки законопроекта были проведены консультации с представителями Латвийской православной церкви и министерства иностранных дел.

Решение Сейма о концептуальной поддержке поправок еще впереди.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ЦЕРКОВЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]