Газпром поставил в мае новый исторический рекорд по экспорту газа - 15,9 млрд куб. м

"Газпром" в мае 2019 года экспортировал в дальнее зарубежье 15,9 млрд кубометров газа, что является новым историческим рекордом поставок для майской статистики поставок.

Предыдущий рекорд был поставлен в мае 2018 года - 15,7 млрд кубометров.

"В мае этого года "Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - сообщает управление информации "Газпрома".

На ключевых национальных рынках Европы продолжается тренд на увеличение использования газа при производстве электрической энергии.

Кроме того, сильное снижение цен на европейском рынке и рост спреда между летними и зимними котировками создает весомые стимулы для газовых компаний активнее закачивать газ в подземные хранилища. Разрыв форвардных контрактов на лето 2019 года и зиму 2019-2020 годов на голландской спотовой площадке TTF на сегодня составляет около 8 евро на МВт.ч по сравнению с примерно 2 евро на МВт.ч в начале года. Спрэд не был таким широким с 2009 года, отмечают эксперты Interfax Global Energy.

Как сообщило управление информации "Газпрома", "в страны дальнего зарубежья за пять месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, поставил 80,3 млрд куб. м газа - на 6,6% меньше, чем в январе-мае рекордного 2018 года. При этом в ряд стран экспорт увеличился. В частности, в Венгрию поставки выросли на 54,9%, в Австрию - на 26%, в Чехию - на 39,1%, в Словакию - на 19,6%, во Францию - на 5,1%, в Италию - на 2,9%, в Голландию - на 2,5%".