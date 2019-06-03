Президент Додон и представитель ЕС обсудили проблему создания правящей коалиции в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон и европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан обсудили проблему формирования в стране новой правящей коалиции в связи с неудачными попытками политических партий договориться между собой.
Додон сообщил в фейсбуке, что на встрече с Ханом обсуждена, в частности, "проблема отсутствия легитимного парламентского большинства и нового правительства спустя более трех месяцев после проведения парламентских выборов".
Вместе с тем президент не стал раскрывать подробности беседы на эту тему, а также свое отношение к предложению правящей Демократической партии (ДПМ) создать коалицию с пропрезидентской Партией социалистов (ПСРМ).
Кроме того, по словам Додона, стороны "провели широкий обмен мнениями по вопросам повестки молдавско-европейского диалога, пришли к единому мнению о необходимости его углубления по всем направлениям, представляющим взаимный интерес".
"В контексте внешней политики заверил европейских дипломатов в неизменности позиции президента продолжать осуществление сбалансированного внешнеполитического курса Республики Молдова с партнерами на Востоке и Западе при соблюдении ее национальных интересов", - заключил Додон.
31 мая правящая в Молдавии Демпартия олигарха Влада Плахотнюка официально предложила ПСРМ сформировать правящую коалицию и утвердить коалиционное правительство. ДПМ заявила о готовности поддержать кандидатуру Гречанной на пост спикера и выполнить ряд других условий ПСРМ.
В понедельник в Кишиневе находятся Йоханнес Хан и вице-премьер РФ Дмитрий Козак, а вечером приезжает директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бред Фреден (Bradley Freden).
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