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СНГ 03.06.2019 18:17

Президент Додон и представитель ЕС обсудили проблему создания правящей коалиции в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон и европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан обсудили проблему формирования в стране новой правящей коалиции в связи с неудачными попытками политических партий договориться между собой.

Додон сообщил в фейсбуке, что на встрече с Ханом обсуждена, в частности, "проблема отсутствия легитимного парламентского большинства и нового правительства спустя более трех месяцев после проведения парламентских выборов".

Вместе с тем президент не стал раскрывать подробности беседы на эту тему, а также свое отношение к предложению правящей Демократической партии (ДПМ) создать коалицию с пропрезидентской Партией социалистов (ПСРМ).

Кроме того, по словам Додона, стороны "провели широкий обмен мнениями по вопросам повестки молдавско-европейского диалога, пришли к единому мнению о необходимости его углубления по всем направлениям, представляющим взаимный интерес".

"В контексте внешней политики заверил европейских дипломатов в неизменности позиции президента продолжать осуществление сбалансированного внешнеполитического курса Республики Молдова с партнерами на Востоке и Западе при соблюдении ее национальных интересов", - заключил Додон.

31 мая правящая в Молдавии Демпартия олигарха Влада Плахотнюка официально предложила ПСРМ сформировать правящую коалицию и утвердить коалиционное правительство. ДПМ заявила о готовности поддержать кандидатуру Гречанной на пост спикера и выполнить ряд других условий ПСРМ.

В понедельник в Кишиневе находятся Йоханнес Хан и вице-премьер РФ Дмитрий Козак, а вечером приезжает директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бред Фреден (Bradley Freden).

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕС, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]