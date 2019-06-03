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Дальнее зарубежье 03.06.2019 18:35

Минобразования КНР предупредило китайских студентов о рисках обучения в США

Власти КНР советуют китайским студентам взвесить возможные риски, связанные с обучением в США, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление министерства образования Китая.

Так, в министерстве призвали студентов "более серьезно провести оценку рисков и подготовиться соответствующим образом".

В Минобразования напомнили, что ранее студенты и ученые из Китая сталкивались с ограничениями при получении виз США, с отсрочками при их выдаче и получением виз, предусматривающим более краткий, чем ожидалось, период пребывания на американской территории.

СМИ напоминают, что больше всего иностранных студентов в университеты США приезжает именно из Китая. В 2018 году число китайских студентов составило там 360 тыс. человек - треть от общего числа студентов-иностранцев.

Однако в апреле этого года директор ФБР Кристофер Рэй обвинил Пекин в использовании студентов и научных исследователей для экономического шпионажа против США.

В мае республиканцы в Конгрессе США предложили законопроект, который запретил бы получать визы и работать в США тем выходцам из Китая, чьи научно-исследовательские организации, по мнению американской стороны, связаны с Народно-освободительной армией Китая.

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Тэги: КИТАЙ, СТУДЕНТЫ, США, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]