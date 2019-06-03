Миссия МАГАТЭ положительно оценила белорусскую систему учета и контроля ядерных материалов

Миссия консультативной службы МАГАТЭ по вопросам учета и контроля ядерных материалов (ISSAS) считает, что в Белоруссии создана инфраструктура, позволяющая стране надлежащим образом исполнять обязательства в данной сфере, сообщили в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) в понедельник.

Такой вывод содержится в предварительных результатах миссии, завершившей работу в Белоруссии в конце мая.

"Руководитель миссии ISSAS Владимир Сизар отметил, что в Беларуси создана и функционирует инфраструктура, которая позволяет надлежащим образом исполнять гарантии: разработано законодательство, определены ответственные органы государственного управления, построены системы учета и контроля ядерных материалов, противодействия незаконному обороту ядерных материалов", - говорится в сообщении Госатомнадзора.

"Эксперты миссии выделили применяющиеся в Беларуси хорошие практики, внесли предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию изученного направления деятельности", - добавили там.

В соответствии с установленными МАГАТЭ процедурами отчет миссии ISSAS будет подготовлен в течение ближайших нескольких месяцев.

Как сообщалось, миссия ISSAS работала в Белоруссии 27-31 мая текущего года. Запрос на ее проведение был направлен в марте 2018 года от имени МЧС республики.

В рамках миссии эксперты МАГАТЭ изучили организацию системы учета и контроля ядерных материалов в Белоруссии, правовые основы данной работы, лицензионные требования в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения в части учета и контроля ядерных материалов и другие вопросы и посетили ряд объектов.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Ранее в Белоруссии работали две другие миссии МАГАТЭ - в октябре 2016 года по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS), в октябре 2018 года - по вопросам аварийной готовности и реагирования (EPREV). В настоящее время реализуются соответствующие национальные планы по внедрению рекомендаций этих миссий.