Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-мае увеличились на 4,3%, в мае - на 1,4%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 870,9 млн на 31 мая 2019 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2018 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 625,7 млн. Таким образом, в январе-мае 2019 года валютные резервы Центробанка увеличились на 4,3%.

При этом в мае валютные резервы ЦБА увеличились на 1,4% или на $81,9 млн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году валютные резервы Центробанка увеличились на 5,4%.

А.Мамедов