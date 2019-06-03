Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9%

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с коридором процентных ставок на уровне плюс/минус 1 процентный пункт, сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев на брифинге в понедельник.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию во внешнем секторе и внутренней экономике, оцениваем влияние на Казахстан сценарных вариантов возможной динамики ключевых факторов. И в случае негативного изменения условий у нас в распоряжении имеется весь необходимый инструментарий для достижения стоящих перед Национальным банком целей. По нашим оценкам, основные тренды, развивающиеся во внутреннем и внешнем секторе, будут формировать траекторию инфляции (в стране - ИФ) к концу 2019 и 2020 годов в соответствии с установленным целевым коридором - 4-6%", - сказал Досаев.

По его словам, до конца текущего года ожидается сохранение более высокого спроса на нефть по сравнению с предложением, что обеспечит поддержку мировым ценам.

Досаев отметил, что цена на нефть марки Brent в текущем году складывается в пределах от $54,9 до практически $75 за баррель, в среднем в январе-мае она составила $66,8 за баррель. "Росту цен на нефть на 20% с начала 2019 года способствовал сильный спрос на фоне реализации соглашения ОПЕК+, а также снижение ее добычи в таких странах - крупных нефтеэкспортерах как Венесуэла, Ливия, Иран из-за внутриполитических событий", - пояснил глава Нацбанка.

Тем не менее, по его словам, нефтяные котировки остаются подверженными значительной волатильности в связи с ужесточением торговых условий в мировой экономике.

Глава Национального банка также отметил, что главным внешним риском остается напряженность в торговых отношениях между США и другими странами, в первую очередь, с Китаем.

Между тем, основными положительными внутренними факторами, которые учитывались при принятии решения по ставке, стало усиление мер государственной поддержки экономики, более высокий рост доходов населения, в том числе за счет фискального стимулирования.

По итогам 2019-2020 годов, по оценке Национального банка, возможно незначительное замедление темпов роста реального ВВП по сравнению с 2018 годом вследствие планового временного снижения в текущем году добычи на основных казахстанских месторождениях нефти и, соответственно, уменьшения объемов экспорта нефти и газа. При этом поддержку росту окажет начало реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство газопровода "Сарыаарка", БАКАД (Большая алма-атинская кольцевая автодорога - ИФ), а также увеличение нефтедобычи на месторождении Тенгиз. Положительный разрыв выпуска, то есть превышение фактического объема производства ВВП над его потенциальным уровнем, формирует определенный проинфляционный потенциал.

"По прогнозам Национального банка Казахстана, потребительский спрос будет одним из главных факторов, влияющих на инфляцию в среднесрочном периоде. Росту потребительского спроса способствует увеличение размера социальных выплат и заработных плат (. . .), и перенос срока повышения заработных плат бюджетникам (с 1 июля на 1 июня 2019 года - ИФ) в дополнение к мерам по увеличению минимальной заработной платы и снижению индивидуального подоходного налога для низкооплачиваемых работников. По нашей оценке, дополнительное влияние на инфляцию от реализации социальных инициатив не превысит 0,3%", - отметил Досаев.

Инфляционные ожидания, по его словам, в марте-апреле текущего года оставались ниже фактической инфляции. Согласно данным опросов населения, оценка ожидаемой на горизонте 12 месяцев инфляции сохраняется на уровне 4,5%. Как сообщалось, инфляция в Казахстане в апреле составила 0,5%, в январе-апреле - 1,8%.

"Переходя к денежно-кредитным условиям, отмечу, что мы их оцениваем как нейтральные. Базовая ставка в реальном выражении, то есть разница между базовой ставкой и ожидаемой через 12 месяцев инфляцией, находится на уровне 3%. Она соответствует целевым ориентирам, определенным совместным с правительством соглашением о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, что обеспечивает сохранение инфляции в целевом коридоре 4-6% в 2019-2020 годах, а также поддерживает темпы экономического роста и доступность кредитования", - сказал Досаев.

Досаев раньше сообщал, что Нацбанк Казахстана будет стремиться поддерживать уровень базовой ставки в реальном выражении в пределах 3-3,5%. "Национальный банк Казахстана будет стремиться поддерживать уровень базовой ставки положительной в реальном выражении в пределах 3-3,5%. При усилении рисков выхода инфляции за пределы установленного целевого коридора денежно-кредитная политика может быть ужесточена", - говорил он.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 15 июля 2019 года.

Нацбанк Казахстана начал расчет базовой ставки в 2015 году в рамках перехода к новой денежно-кредитной политике, основанной на режиме инфляционного таргетирования и свободно плавающем обменном курсе нацвалюты. Максимального значения - 17% годовых - она достигла в начале 2016 года. Затем началось ее снижение, и на конец 2016 года она составляла уже 12% годовых.

В 2017 году регулятор продолжил понижать базовую ставку. В три этапа она была уменьшена с 12% до 10,25% годовых. С начала 2018 года базовая ставка снижалась 4 раза. С 5 июня Нацбанк удерживал ставку на уровне 9% годовых с коридором плюс/минус 1 процентный пункт, а 15 октября принял решение повысить ее до 9,25% годовых с коридором процентных ставок на уровне плюс/минус 1 процентный пункт. 15 апреля 2019 года Нацбанк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 9% с коридором процентных ставок плюс/минус 1 процентный пункт.