Премьер Молдавии назвал европейский курс единственным путем развития страны

Молдавское правительство продолжит развивать взаимодействие с ЕС, но рассчитывает на поддержку Европы в этом, заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе состоявшейся в понедельник встречи с Европейским комиссаром по расширению и политике соседства Йоханнесом Ханом.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства Молдавии.

"Что касается правительства, то европейский курс остается единственным путем развития Республики Молдова. Укрепление политического диалога и партнерства с Евросоюзом являются важными задачами кабмина", - заявил Филип, подчеркнув, что "правительство рассчитывает на поддержку ЕС в процессе внедрения реформ на благо граждан".

Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждался ход внедрения Соглашения об ассоциации Молдавия - ЕС, а также "достигнутые успехи в процессе внедрения реформ и предстоящие реформы в области юстиции, пресечению коррупции и в области прав человека".

"Комиссар Хан заявил, что ожидания ЕС от нового правительства Молдавии связаны с продолжением реформ и развитием сотрудничества с ЕС", - указывается в сообщении.

Пресс-служба не сообщает, обсуждался ли в ходе встречи вопрос создания нового правительства.

Павел Филип является действующим премьер-министром. Его полномочия истекли одновременно с парламентскими выборами, он стал депутатом и избран уже председателем парламентской фракции Демократической партии.

В ходе визита в Кишинев Йоханнес Ханн встретился с лидерами трех парламентских формирований - Демпартии, блока ACUM и Партии социалистов, а также с Филипом и президентом Игорем Додоном. По итогам визита член Еврокомиссии заявил, что в Молдавии может быть создана широкая коалиция с участием трех из четырех парламентских партий.

"Ни одна из трех партий не должна быть исключена из процесса переговоров и может стать частью новой коалиции и правительства. У Евросоюза - специфическое отношение лишь к партии Шора (ее лидер Илан Шор считается является главным обвиняемым по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии, и ЕС настаивает на его привлечении к ответственности и уголовному наказанию - "ИФ"). Насколько я знаю, партия Шора и не участвует в каких-либо диалогах по формированию новых структур власти. Поэтому я призвал ключевых игроков объединить усилия, чтобы приступить к работе во благо граждан", - сказал Хан.

Как уже сообщалось, проевропейский блок ACUM категорически отказался от создания правящей коалиции с Демпартией олигарха Влада Плахотнюка, а с социалистами готова сотрудничать только на своих условиях. В этой ситуации, в пятницу, 31 мая правящая в Молдавии Демпартия олигарха Влада Плахотнюка официально предложила ПСРМ сформировать правящую коалицию и утвердить коалиционное правительство. ДПМ заявила о готовности поддержать кандидатуру председателя Партии социалистов Зинаиды Гречанной на пост спикера и выполнить ряд других условий ПСРМ.

Социалисты пока не дали ответа на предложение демократов. Они намерены обсудить этот вопрос на заседании Республиканского совета партии, которое состоится на этой неделе. В то же время, вопрос формирования широкой коалиции в составе трех партий в Молдавии никем не обсуждался.