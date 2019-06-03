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Дальнее зарубежье 03.06.2019 16:57

Полиция Австралии пересаживается на электромобили

Полиция австралийского штата Виктория начинает использовать в качестве патрульных машин электромобили, которые менее чем за три секунды способны набрать скорость до 100 км/ч.

Как пишут местные СМИ, полностью электрический кроссовер Tesla Model X вышел на дороги Австралии уже в понедельник. Он будет тестироваться в различных регионах и постоянно оцениваться на предмет пригодности для дорожно-патрульной службы.

Полиция штата Виктория одной из первых в мире пополнит свой автопарк полностью электрическими автомобилями.

Помощник комиссара полиции штата Виктория Стивен Лин отмечает, что за электрокарами будущее дорожной полиции. Их использование, по его словам, также имеет большие преимущества с экологической точки зрения, учитывая, какие расстояния приходится преодолевать патрульным машинам ежегодно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПОЛИЦИЯ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]