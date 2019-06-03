Азербайджан и Boeing обсуждают перенос начала поставок 10 самолетов Boeing 737 MAX8 с 2024 года - AZAL

Азербайджан и корпорация Boeing ведут переговоры о начале реализации контракта на поставку 10 самолетов Boeing 737 MAX8 с 2024 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
«В настоящее время продолжаются переговоры с корпорацией Boeing касательно начала поставки самолета Boeing 737 MAX8. Планируется перенос сроков начала реализации контракта с 2019 года на 2024 год», - отметили в обществе.
По договору со стороны AZAL уже произведены также предварительные выплаты, которые будут приняты во внимание корпорацией Boeing в 2024 году.
«С корпорацией Boeing также проводятся переговоры о поставке новых широкофюзеляжных самолетов. На текущий момент «Азербайджанские авиалинии» будут активно использовать свой текущий парк самолетов. Парк авиакомпании состоит из современных самолетов таких ведущих производителей, как Boeing, Airbus и Embraer», - подчеркнули в компании.
В апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и Boeing подписали контракт на приобретение 10 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX-8. Оператором данных самолетов должна была быть AZAL. Общая сумма соглашения составляла около $1 млрд. Азербайджан в рамках контракта должен был получить самолеты в течение трех лет.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта 2019 года в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.
Ряд авиакомпаний объявило о временной приостановке использования Boeing 737 MAX8 до выяснения результатов расследования происшествия.
Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует такие самолеты, как Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.
А.Азизов
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