ГНФАР в 2018г вложил свыше $300 млн в покупку суверенных облигаций Турции

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2018 году сократил инвестиции в ценные бумаги, депозиты и текущие счета, не обладающие инвестиционным рейтингом, в 2,8 раза, до $311 млн 118,322 тыс., взамен начал вкладывать средства в суверенные облигации Турции.

Эти данные приведены в заключении Счетной палаты Азербайджана по исполнению бюджета ГНФАР за 2018 год.

Согласно данным Счетной палаты, ГНФАР в прошлом году полностью закрыл депозиты в лире и в евро в трех банках Турции – "Turkiye ish bankasi" ($404 млн 620,408 тыс.), "Ziraat Bank" ($277 млн 779,759 тыс.) и "AK Bank" ($172,115 млн).

"Начиная с июня 2018 года в связи с истечением срока депозитов лире, ГНФАР начал постепенно вкладывать данные средства в суверенные облигации Турции, объем которых на конец прошлого года составил $309 млн 131,669 тыс.", - говорится в заключении.

Сокращение инвестиций в ценные бумаги, не обладающие инвестиционным рейтингом, также связано с тем, что в результате повышения рейтинга российского банка «ВТБ» до инвестиционного, средства ГНФАР на счетах этого банка ($2 млн 737,838 тыс.) стали квалифицироваться по другой статье.

Также ГНФАР начал возврат собственных средств, вложенных в облигации банка "Kaupthing", в связи с тем, что банк потерял инвестиционный рейтинг. В течение 2018 года фонд вернул $1 млн 598,468 тыс. Учитывая убытки в размере $328,082 тыс. от изменения стоимости облигаций и $145,241 тыс. от изменения курса, на 31 декабря 2018 года у ГНФАР остались средства в размере $1 млн 986,653 тыс.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Мамедов