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Бизнес и законодательство 03.06.2019 17:06

Azpromo отберет 25 компаний для участия на продовольственной выставке Anuga 2019 в ФРГ

Азербайджанские компании будут представлены на продовольственной выставке «Anuga 2019» в Кельне (Германия), которая пройдет 5-9 октября.

«25 азербайджанских компаний будут представлены на выставке «Anuga 2019» в Кельне, единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители пищевой продукции», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Компании, желающие принять участие на выставке, должны пройти соответствующий конкурс.

Документы необходимые для участия в конкурсе должны быть представлены не позднее 1 июля. Отбор компаний на конкурсной основе состоится 12 июля.

Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой на выставке продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZPROMO, ГЕРМАНИЯ, ВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]