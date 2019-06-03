Azpromo отберет 25 компаний для участия на продовольственной выставке Anuga 2019 в ФРГ

Азербайджанские компании будут представлены на продовольственной выставке «Anuga 2019» в Кельне (Германия), которая пройдет 5-9 октября.

«25 азербайджанских компаний будут представлены на выставке «Anuga 2019» в Кельне, единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители пищевой продукции», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Компании, желающие принять участие на выставке, должны пройти соответствующий конкурс.

Документы необходимые для участия в конкурсе должны быть представлены не позднее 1 июля. Отбор компаний на конкурсной основе состоится 12 июля.

Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой на выставке продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.

Б.Рустамбеков