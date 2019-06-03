Инвестиции ГНФАР в недвижимость за рубежом в 2018г составили $115 млн

Суммарные инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в приобретение недвижимости за рубежом по состоянию на 31 декабря 2018 года оцениваются в $2 млрд 142 млн 392,602 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

"По состоянию на 31 декабря 2018 года инвестиции ГНФАР на приобретение недвижимости за рубежом составили $2 млрд 142 млн 392,602 тыс. В структуре вложений $1 млрд 15 млн 401,84 тыс. или 47,4% составили прямые инвестиции, $59 млн 462,41 тыс. или 2,7% - инвестиции в долговые фонды, $329 млн 881,914 тыс. или 15,4% - совместные инвестиции и $737 млн 646,439 тыс. или 34,5% – инвестиции через фонды недвижимости. В течение 2018 года инвестиции ГНФАР в приобретение недвижимости за рубежом в целом составили $114 млн 684,019 тыс.", - отмечается в заключении палаты по исполнению бюджета ГНФАР за 2018г.

Как сообщалось, на конец 2017 года объем инвестиций ГНФАР в приобретение недвижимости за рубежом оценивался в $1 млрд 904 млн 799,896 тыс. Таким образом, суммарные инвестиции фонда в недвижимость за рубежом за 2018 год увеличились на 12,5%.

По данным Счетной палаты, в 2018 году доходность Госнефтефонда по инвестициям в недвижимость составила 9,9%. При этом доходность по совместным инвестициям в недвижимость составила 42,03%, по долговым фондам – 13,81%, по инвестициям через фонды недвижимости – 15,76%.

С 2012 года Госнефтефонд вложил инвестиции в приобретение недвижимости в Лондоне, Москве, Париже, Милане, Сеуле, Токио.

Кроме того, ГНФАР инвестировал средства в ряд фондов по недвижимости, управляемых PGIM Real Estate, AXA Investment Management, PAG Real Estate, E-Shang Redwood, Gaw Capital Partners, BlackStone Real Estate, Walton Street Capital и Blackrock Fund Managers Limited.

Помимо этого, ГНФАР совместно с фондами PGIM Real Estate, Blackrock Fund Managers Limited, Walton Street Capital и Gaw Capital Partners осуществил совместные инвестиции в объекты недвижимости.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова