ЕС упрощает перемещение войск через внутрисоюзные границы

Евросоюз подвел итоги первого года выполнения так называемого плана действий по военной мобильности, который облегчает перемещение войск и военной техники через государственные границы внутри ЕС в рамках его Общей политики безопасности и обороны.

Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини представили в понедельник совместный доклад о реализации плана действий, принятого в марте 2018 года, и о дальнейших шагах, сообщается в коммюнике ЕК.

"Конкретная реализация Плана действий позволит государствам-членам ЕС действовать быстрее и эффективнее в рамках Общей политики безопасности и обороны, а также в проведении национальных и многонациональных (военных - ИФ) мероприятий", - говорится в коммюнике.

В нем подчеркивается, что "этот план полностью уважает национальный суверенитет и самостоятельность государств-членов ЕС в принятии решений", и в то же время "военная мобильность является флагманским проектом сотрудничества ЕС-НАТО".

Что касается инфраструктуры, то завершен "анализ военных потребностей и разрыва между военными и гражданскими потребностями".

"Это открывает путь для финансирования транспортной инфраструктуры двойного назначения - гражданской и военной - на основе бюджета в 6,5 млрд евро, предусмотренного в рамках механизма "Соединенная Европа" (CEF) на следующую долгосрочную бюджетную перспективу ЕС (2021-2027)", - отмечает ЕК.

Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по регламенту CEF, в том числе по финансированию проектов двойного назначения. Учитывая пропорцию софинансирования в 50%, это соглашение приведет к тому, что общие расходы на эти проекты составят не менее 13 млрд евро.

23 из 28 стран ЕС присоединились к программе Европейского оборонного агентства по упрощению передвижения войск и военной техники внутри ЕС. Достигнут прогресс в рационализации таможенных процедур, правил перевозки опасных грузов. Предложено освободить от НДС военные операции Евросоюза.