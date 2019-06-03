Глава Минобороны Азербайджана примет участие на заседании Совета министров обороны СНГ в Анапе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 4 июня отправится в Анапу (РФ) для участия в заседании Совета глав оборонных ведомств СНГ.
«На заседании будут обсуждаться текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Ф.Исазаде
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