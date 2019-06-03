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03.06.2019 17:27

А как Баку без шахмат? В РИКЦ в Баку прошел очередной шахматный матч

1 июня 2019 года в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку шахматная команда «Радуга» и команда Шахматного центра города Гусары провели интернет-матч.

Уже признано, что Азербайджан являлся в последний десятилетия стал шахматной столицей. Эта история идет с Советского Союза.

Поэтому участники нынешних любительских соревнований отнеслись к шахматному турниру очень серьезно.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]