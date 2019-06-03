А как Баку без шахмат? В РИКЦ в Баку прошел очередной шахматный матч

1 июня 2019 года в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку шахматная команда «Радуга» и команда Шахматного центра города Гусары провели интернет-матч.

Уже признано, что Азербайджан являлся в последний десятилетия стал шахматной столицей. Эта история идет с Советского Союза.

Поэтому участники нынешних любительских соревнований отнеслись к шахматному турниру очень серьезно.