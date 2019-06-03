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03.06.2019 17:36

В РИКЦ в Баку открылась выставка «Красочное будущее»

3 июня 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка «Красочное будущее», посвященная Международному дню защиты детей.

К учащимся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ присоединились участники арт-студии «Феникс» (руководитель Гюльшан Агаева).

Участников выставки приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

Как уже ранее сообщалось, 31 мая с.г. руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов посетил детский дом № 3 города Баку и передал сертификат на организацию детских праздников.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]