В РИКЦ в Баку открылась выставка «Красочное будущее»

3 июня 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка «Красочное будущее», посвященная Международному дню защиты детей.

К учащимся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ присоединились участники арт-студии «Феникс» (руководитель Гюльшан Агаева).

Участников выставки приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

Как уже ранее сообщалось, 31 мая с.г. руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов посетил детский дом № 3 города Баку и передал сертификат на организацию детских праздников.