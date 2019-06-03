В РИКЦ в Баку открылась выставка «Красочное будущее»

3 июня 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка «Красочное будущее», посвященная Международному дню защиты детей.
К учащимся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ присоединились участники арт-студии «Феникс» (руководитель Гюльшан Агаева).
Участников выставки приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.
Как уже ранее сообщалось, 31 мая с.г. руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов посетил детский дом № 3 города Баку и передал сертификат на организацию детских праздников.
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