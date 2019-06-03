SECO окажет техническую помощь ЦБ Азербайджана в вопросах анализа денежной политики и прогнозирования

Центральный банк Азербайджана и Госсекретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении ЦБ.

"В понедельник состоялась встреча председателя ЦБ Эльмана Рустамова и заместителя директора SECO по Южному Кавказу Симоны Хеберли. В рамках встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий имплементацию второй фазы программы "Двусторонняя помощь для центральных банков и повышение способностей" (BCC II)", - говорится в сообщении.

Согласно меморандуму, в рамках второй фазы проекта, которая охватит 2019-2022 годы, исполнительное агентство проекта «Geneva Graduate Institute» окажет техническую помощь анализу и имплементации денежной политики, макроэкономической статистике и прогнозированию и в других направлениях.

"Стороны отметили тесное сотрудничество в рамках первой фазы проекта, стартовавшего в 2012 году. В рамках этой фазы SECO оказал техническую помощь в таких направлениях, как прогнозирование инфляции, трансмиссия процентной политики, финансовая стабильность, политика курса и монетарная экономика и создание системы обширного мониторинга реального сектора", - говорится в сообщении.

А.Мамедов