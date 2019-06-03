Транзит российской нефти по территории Белоруссии в 2019 году может снизиться до уровня около 40 млн тонн с 48,9 млн тонн в 2018 году, сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Таким образом, снижение может составить 18%.

"По итогам этого года Белоруссия сможет прокачать на Запад около 40 млн тонн российской нефти, тогда как в прошлом году было поставлено 48,9 млн тонн", - сообщило со ссылкой на Вериго белорусское агентство "Белапан".

В мае ОАО "Гомельтранснефть Дружба" прокачало всего 7% от запланированных объемов, сказал главный инженер.

Белоруссия и Россия на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах загрязненной дихлорэтаном нефти. Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Белоруссию 4 мая.

Ежегодный объем транзита российской нейти по территории Белоруссии составляет около 50 млн тонн. Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.