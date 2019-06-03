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ТЭК 03.06.2019 17:45

Транзит российской нефти через Белоруссию в 2019г может снизиться на 18% - "Гомельтранснефть Дружба"

Транзит российской нефти по территории Белоруссии в 2019 году может снизиться до уровня около 40 млн тонн с 48,9 млн тонн в 2018 году, сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Таким образом, снижение может составить 18%.

"По итогам этого года Белоруссия сможет прокачать на Запад около 40 млн тонн российской нефти, тогда как в прошлом году было поставлено 48,9 млн тонн", - сообщило со ссылкой на Вериго белорусское агентство "Белапан".

В мае ОАО "Гомельтранснефть Дружба" прокачало всего 7% от запланированных объемов, сказал главный инженер.

Белоруссия и Россия на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах загрязненной дихлорэтаном нефти. Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Белоруссию 4 мая.

Ежегодный объем транзита российской нейти по территории Белоруссии составляет около 50 млн тонн. Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]