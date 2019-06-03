ГНФАР к 2021г завершит ремонт офисного комплекса в Лондоне

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) планирует в конце 2020 года завершить ремонт офисного комплекса в западной части Лондона (London’s West End) на улице Сент Джеймс-стрит 78 ( St James’s Street), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

«ГНФАР в 2018 году начал ремонт принадлежащего ему объекта недвижимости в Лондоне и планирует завершить эти работы в конце 2020 года», - отмечается в данных Палаты, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В минувшем году доход Госнефтефонда от деятельности данного офисного комплекса составили 45 млн 278,988 тыс. фунтов стерлингов, в том числе чистый доход - 34 млн 747,4 тыс. фунтов стерлингов.

Из указанной суммы в ГНФАР поступило 2 млн 26,66 млн фунтов, остальное было направлено на ремонт комплекса.

По данным Счетпалаты, по состоянию на 31 декабря 2018 года рыночная стоимость указанного офисного комплекса в Лондоне оценивается в 120 млн фунтов стерлингов против 190 млн фунтов стерлингов на конец 2017 года.

ГНФАР в декабре 2012 года приобрел в Лондоне офисный комплекс стоимостью 177,35 млн фунтов стерлингов. Здание, расположенное по адресу Сент Джеймс-стрит 78, находится на одной из самых известных частей данной территории. Оно было построено в 1845 году, и при условии сохранения исторического фасада, в 2003 году было заново отремонтировано и полностью стало соответствовать офисным зданиям класса «А».

Общая площадь данного строения – 11,081 тыс. кв. метр. Здание до 2023 года было передано в аренду HSBC банку с годовой арендной платой в 9,65 млн фунтов стерлингов и чистой годовой доходностью в 4,5%. В настоящее время банк использует это здание в качестве центрального офиса.

Как сообщалось, суммарные инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в приобретение недвижимости недвижимости за рубежом по состоянию на 31 декабря 2018 года оцениваются в $2 млрд 142 млн 392,602 тыс.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова